Vahap Seçer: Bu Ülke Kimsenin Babasının Çiftliği Falan Değil. Mahkeme Kadıya Mülk Değil

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, "İller Bankası ile ilgili sorunlar yaşadığımızı, kredi kullanımında büyük zorluk yaşadığımızı, her zaman olduğu gibi şimdi de yenilemek istiyorum… Bu ülke, her zaman söylüyorum, kimsenin babasının çiftliği falan değil. Mahkeme kadıya mülk değil" dedi.

Vahap Seçer, kentteki üreticilere destek olmak ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla bugün çiftçilere makine, ekipman, fide-fidan, sulama borusu ve hayvan dağıtımlarının yapıldığı ' Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bozyazı'nın çöplerini Silifke'ye taşımamak için yapmak istedikleri katı atık depolama tesisi ve Otluca'nın içme suyu projeleri için kredi kullanımında İller Bankası'yla sıkıntılar yaşadıklarını belirten Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"BU ÜLKE KİMSENİN BABASININ ÇİFTLİĞİ FALAN DEĞİL"

"İller Bankası ile ilgili sorunlar yaşadığımızı, kredi kullanımında büyük zorluk yaşadığımızı, her zaman olduğu gibi şimdi de yenilemek istiyorum. Bu bir şikayet değil, bu bir sızlanma değil, bu bir bahane üretme değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kurumun başkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer bir kurumu, benim kurumuma bakarken siyasi bir gözlükle bakamaz bir bürokrat. Siyasetçi onu zehirliyorsa ki buradan halkıma, o siyasetçilere de şikayet ediyorum. Hesaplaşma mercii seçimdir, sandıktır. Halkımız da bunları görsün, bunları takip etsin. Bu ülke, her zaman söylüyorum, kimsenin babasının çiftliği falan değil. Mahkeme kadıya mülk değil."

"YAKLAŞIK 3 YILA YAKIN BİR SÜREDİR SAHİBİ BELLİ OLMAYAN RAUF DENKTAŞ PARKI'NI ALAMADIĞIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ"

Gençlerin kendisinden park talebi olduğunu, ancak tahsis sıkıntısı yaşadıklarından bahseden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Çok doğal bir talep. Ancak yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir, sahibi belli olmayan, bakımını Büyükşehir'in yaptığı Rauf Denktaş Parkı'nı ve yanındaki Milli Emlak'a ait olan arsaları güzel bir parka dönüştürmek için, bir proje uygulamak için tahsis istediğimizi ve alamadığımızı biliyor musunuz? Bunun adı engelleme değil, değil mi? Bu algı. Öyle, algı. Yapamıyoruz. İşte tahsis, arsa lazım. Arsa kamunun, Hazine'nin, senin. Yapacak olan belediye, benim. Ben kimim? Kamuyum, sensin. Ama tahsisi yapılamıyor. İşte bakın, Erdemli Belediyesi'nin sınırlarında olan hal sorunluydu, inşaat yarım kalmıştı, müteahhit kaçmıştı, el attık. Şu anda hali bitirmek üzereyiz. Çok da güzel bir hal haline getirdik. Ancak Bozyazı ve Anamur'da tahsis gecikmelerinden ya da tahsis verilememesinden dolayı arzu ettiğimiz, yapmak istediğimiz yaş sebze ve meyve halimizi yapamıyoruz. Buradan da tüm Anamurlulara bunu duyurmak istiyorum."

Törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Anamur Çaltıbükü Mahalle Muhtarı Nazım Saydam, Anamur Muz Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Niyazi Sarıoğlu, Güneybahşiş Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Atilla Yalçın, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, bürokratlar ve daire başkanları ile çok sayıda üretici katıldı.