Son Dakika Haberleri: Vahap Seçer, Gazetecilerle Buluştu

Vahap Seçer, Gazetecilerle Buluştu

1 saat önce

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vahap Seçer, Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçer, Tenis Kulübü'nde düzenlediği toplantıda, başkan seçilmesi halinde basın mensupları ve muhtarlarla iyi bir iletişim içerisinde olacağını söyledi.

Yatırımcı dostu belediye başkanı olacağını, şehre yatırım çekmek ve istihdam yaratmak için çalışacağını ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

"Adil hizmet dağıtmak istiyorum. Bölgesi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit mesafedeyim. Ama eşitlik farklıdır, adil davranmak farklıdır. Ben dezavantajlı gruplardan, kadınlardan, çocuklardan, engellilerden, yaşlılardan tarafım. Senelerce belediye hizmetleri alamayan yoksullardan tarafım. Onun için onlara pozitif ayrımcılık uygulayacağım. Yoksullar kente yük değildir. Kentin kaynaklarını haksızca cebine indirenler, kamunun kaynaklarını soyanlar bu kentin sırtında yüktür. Benim o kesimlerle barışmam mümkün değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: AA

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