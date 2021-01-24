Vahdettin Köşkü'nde dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti - Son Dakika

Vahdettin Köşkü'nde dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti
24.01.2021 00:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti.
Toplantıda, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü. Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi dış politikada da "etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek" adımları diplomasi ve diyalog yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.
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