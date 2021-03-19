Vahide Perçim ile Altan Gördüm'den flaş atılım

Akademi 35 Buçuk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra; senarist, görüntü yönetmeni, kameraman ve sanat yönetmeni yetiştirmek üzere seçkin eğitimci kadrosu ile öğrenci seçmelerine başlıyor.& ;
STAJ YAPMA İMKANI SUNACAKLAR
Ayrıca Med Yapım, Akademi 35 Buçuk öğrencilerine devam eden ve başlayan projelerinde staj yapma imkanı sunacak. Öğrenciler ayrıca eğitim sürelerinde sektörün önemli isimleri ile tanışma ve sürpriz isimlerin deneyimlerinden faydalanma imkanı bulacak.
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