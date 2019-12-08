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Vahit Alkır'ın anne acısı

6 saat önce

Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır'ın annesi merhum Raci Alkır'ın eşi Hacı Şükriye Alkır son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır'ın annesi merhum Raci Alkır'ın eşi Hacı Şükriye Alkır son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Merhum Raci Alkır'ın eşi ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Vahit Alkır'ın annesi Hacı Şükriye Alkır dün gece yarısı geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Anne Alkır'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze namazına bürokratlar, siyasi parti ve STK temsilcileri, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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