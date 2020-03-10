Vahit İpek dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak

Vahit İpek, Viyana'da gerçekleştirecek olan galada dünya şampiyonluk kemerini korumak için ringe çıkacak.



Avrupa'nın en büyük dövüş kulüpleri arasında yer alan Iron Fist Gym ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam tarafından 14 Mart Cumartesi gecesi Viyana'da gerçekleştirecek olan dev galada ringe çıkacak Vahit İpek, kendisine ait dünya şampiyonluk kemerini korumak için yumruk sallayacak.



Bülent Sağlam: "Türk sporcularını dünyaya tanıtıyoruz"



Avusturya'nın en büyük dövüş sporları organizasyonu olan Vendetta isimli galanın 20. serisinde eldiven giyecek olan sporcunun promotörü Bülent Sağlam, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Antrenmanlarımız muhteşem geçti. Hiçbir sakatlığımız bulunmuyor ve formumuzun zirvesindeyiz. Güçlü Faslı rakibimiz Abdolkader Ayoub karşısında varımızı yoğumuz ortaya koyarak, bu kemeri korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl yirmincisini düzenlediğimiz Vendetta Organizasyon'nun 2.'sini de 11 Nisan Cumartesi gecesi İstanbul'da bulunan Volkswagen Arena'da gerçekleştireceğiz. Orada da yine Türk dövüşçüleri çeşitli uluslardan sporcularla karşılaştırarak dünyaya açılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Vedat Alyaz: "Türk gençleri dövüş sporlarında tarih yazıyor"



Iron Fist Gym ve Vendetta Organizasyon Basın Danışmanı Vedat Alyaz, demir yumruk Vahit İpek'in defalarca dünya şampiyonu olarak kendisini dünyaya ispatladığını vurgulayarak, "Dünya ringlerinde çok sayıda kaliteli dövüşçümüz ülkemizi kanlarının son damlalarına kadar temsil ediyorlar. Bunlar arasında Vahit İpek de muhteşem tekniği ve güçlü fiziği ile önüne geleni deviriyor. Sporculuğunun yanı sıra efendi ve dürüst kişiliği ile bu sporda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Genç sporcumuzun gelecekte daha büyük maçlara çıkacağına olan inancımız tamdır. Antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapan Vahit İpek, büyük bir hırs ile bu karşılaşmaya hazırlanıyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL