Son Dakika Haberleri: Vahşet: Cesedi Parçalanıp Evinin Önüne Bırakıldı !

Vahşet: Cesedi Parçalanıp Evinin Önüne Bırakıldı !

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde öldürülen bir şahsın cesedi, parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakıldı.

Vahşet: Cesedi Parçalanıp Evinin Önüne Bırakıldı !, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde öldürülen bir şahsın cesedi, parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakıldı. Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir apartmanın önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek koliyi açan apartman sakinleri parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı'nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede cesedin 52 yaşındaki R.Ü.'ye ait olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çok yönlü çalışma başlatan polis, koli ve olay yerinde parmak izi incelemesinde bulundu. Apartman sakinlerinin de bilgilerine başvuran polis, sokaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Polis, Kayapınar, 3. Sayfa
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