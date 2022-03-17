Vahşet görüntü! Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vahşet görüntü! Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu

17.03.2022 01:14

Hayvan şiddetin son örneği Beykoz'da yaşandı. Baklacı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş çöp atmak için gittiği konteynerde 19 köpek cesedi buldu. Ekiplere haber verilmesi üzerine konteyner boşaltılırken, belediyeden yaşanan korkunç olaya ilişkin yazılı açıklama da yapıldı. Açıklamada adli sürecin başlatıldığı ve incelemelerin yapılmakta olduğu ifade edildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu. Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.

"SİYAH POŞETLERDE DE KÖPEKLER VARDI"

Dilmaç, yaptığı açıklamada, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek şöyle konuştu:

"Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım. Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı" ifadesini kullandı.

BELEDİYE EKİPLERİ KONTEYNERİ BOŞALTTI

Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi. Muhtar Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belediye ekipleri konteyneri boşalttı. Bu çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beykoz Belediyesinden olayla ilgili yapılan açıklamada, dün gelen bir ihbar üzerine yapılan incelemede, Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yer altı çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cansız hayvanlar uygun şekilde konteynerden alınmış ve ardından herhangi bir toksikoloji oluşmaması için konteyner dezenfekte edilmiştir. İlk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmeyen köpekler için adli süreç başlatılmış olup gerekli incelemeler yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Vahşet görüntü! Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu
YORUMLAR
500
Köpek için tartıştığı çifti vurdu Köpek için tartıştığı çifti vurdu Gerard Depardieu, İstanbul'da Balıkçı Teknesinde Yaşayacak Gerard Depardieu, İstanbul'da Balıkçı Teknesinde Yaşayacak

Beykoz Belediyesi, Mustafa Yıldırım, İstanbul, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Vahşet görüntü! Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Tek gol Burak Yılmaz'dan! Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi
01:08 Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi
01:06 Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
00:48 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada birleşti
00:33 FED Başkanı Powell "Faiz artışı devam edecek" mesajı verdi
00:27 Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 01:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Vahşet görüntü! Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement