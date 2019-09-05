Son Dakika Haberleri: Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı
Son Dakika Dünya Haber

Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı

1 saat önce

Singapur'da kaydedildiği düşünülen videoda, gözü dönmüş bir kadının yavru köpeğe yaptığı işkence izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı, System.String[]

Singapur'da kaydedildiği düşünülen bir videoda, gözü dönmüş bir kadının, yavru bir köpeğe yaptığı işkence izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Saniye saniye kaydedilen vahşet görüntülerinde, kadının, ağzı koli bandı ile bağlanmış yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüğü; işkencenin ise dakikalarca sürdüğü görülüyor.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Görüntüler, Singapur Hayvana Zulmü Önleme Derneği'nce yayınlandı. Video çok kısa sürede ülke gündemine oturdu. İzleyenleri isyan ettiren görüntüdeki kadınların bulunması için çalışma başlatıldı.Vahşet görüntülerinde, bir kadının, elindeki sigarayı ağzı koli bandı ile bağlanmış olan yavru bir köpeğin gözünde defalarca söndürdüğü görülüyor. Ses çıkarmaması için ağzı koli bandı ile kapatılan yavru köpeğin, işkence sırasında çıkardığı sesler ise yürek parçalıyor.

KADINI TANIYANLAR LÜTFEN BİLDİRSİN

Dernek, başlattığı kampanyayla kadının bulunması için seferberlik ilan ederek, yayınladığı mesajda, "Bu görüntülerin Singapur'da kaydedilmiş olduğunu sanıyoruz ama farklı bir yer de olabilir. İzleyen ve bu kadını tanıyanlar lütfen kendi ülkelerindeki otoritelere durumu bildirsinler" ifadelerini kullandı.

Singapur, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi
Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Trump, Dorian Kasırgası'nın Alabama'yı vuracağı iddiasında haklı çıkmak için sahte harita gösterdi Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]