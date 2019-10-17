Vahşet Oteli
41 dakika önce
"Vahşet Oteli"Suzanne Clement, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Geza Kovacs'ın rol aldığı "Vahşet Oteli"ni Michael Melski yönetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:20 Kaynak: AA
"Vahşet Oteli"
Suzanne Clement, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Geza Kovacs'ın rol aldığı "Vahşet Oteli"ni Michael Melski yönetti.
Korku türündeki yapım, bebek beklemekte olan bir ailenin hafta sonu tatili için gittikleri otelin karanlık gizemini keşfetmeleriyle başından geçenleri anlatıyor.
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