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Vahşet Oteli

41 dakika önce

"Vahşet Oteli"Suzanne Clement, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Geza Kovacs'ın rol aldığı "Vahşet Oteli"ni Michael Melski yönetti.

"Vahşet Oteli"

Suzanne Clement, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Geza Kovacs'ın rol aldığı "Vahşet Oteli"ni Michael Melski yönetti.

Korku türündeki yapım, bebek beklemekte olan bir ailenin hafta sonu tatili için gittikleri otelin karanlık gizemini keşfetmeleriyle başından geçenleri anlatıyor.

Vahşet Oteli

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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