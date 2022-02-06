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Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı - Son Dakika

Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı

06.02.2022 00:04

Ümraniye'de madde bağımlısı cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, cani kocanın genç kadını çocuğunun önünde parçalara ayırdı. Cinayet sonrası gözaltına alınan koca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasret Dalkoparan madde bağımlısı kocası Ozan Dum'un ile eşinin aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmadan birkaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan'ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan'ın ağabeyi'nin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Dini nikahlı eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan'a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti.

Ümraniye'de kan donduran cinayet! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ PARÇALARA AYIRDI

Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Olayı gören yenge, polis, ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederek, hamile kadının cansız bedenini incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırdı. Öte yandan kuşunları televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kan bulandığı görüldü.

CENAZEDE AİLE YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Dini nikahla eşi tarafından katledilen Hasret Dalkoparan'ın kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan'ın göz yaşlarına boğulan aile yakınları fenalık geçirdi.

Ümraniye'de kan donduran cinayet! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu silahlı koca Ozan Dum'un 18 suç kaydı olduğu ve kullandığı ruhsatsız tabancayla Çekmeköy'de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan silahlı koca adliye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖLDÜRÜLEREK PARÇALARA AYRILDIĞINI GÖRDÜK"

Olayı gören yenge Hülya Dalkoparan, "Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşimi eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz" dedi.

"NE ZAMANA KADAR BU KADINLAR BÖYLE KATLEDİLECEK"

Baba Derya Dalkoparan, "Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyor. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek. En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damdım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi" ifadelerini kullandı.

"1.5 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE EŞİNİ BAŞINDAN VURMUŞ"

Kuzen Tuğba Dalkoparan ise "Dün evin önüne gizlenerek, Hasretin ağabeyinin evden çıkmasını beklemiş. Ağabeyi evden ayrılınca içeriye girmiş. Yengesi evde olunca onu dışarıya çıkarmış. Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş. Bebeğinin gözü önünde ölmüş olan eşine işkence uygulayarak parçalara ayırmış" diye konuştu.

Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
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Ümraniye, Ambulans, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı - Son Dakika
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