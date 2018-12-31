Son Dakika Haberleri: Vahşetin Mobese Görüntüleri Ortaya Çıktı

Vahşetin Mobese Görüntüleri Ortaya Çıktı

43 dakika önce İlandır

Hatay'da çöp konteynırının yanına bırakılan kadın cesedinin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Vahşetin Mobese Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Hatay'da çöp konteynırının yanına bırakılan kadın cesedinin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez ilçe Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Caddesi'nde ayakkabıcı esnafının yoğunlukta kullandığı çöp konteynırını hedef alan katil zanlısı, iddiaya göre 30 metre sürüklediği çuvalı çöp konteynırının yanına bıraktı. Özellikle akşam saatlerinde bırakılan katı atıkların olduğu çöp konteynırına gelen temizlik işçileri, çuvalın ağır olduğunu fark edince gerçek ortaya çıktı.

Gülüstan A.'nın (37) cesedini çuvalda sürükleyerek çöp konteynırına getiren katil zanlısı İ.U.'nun (51), cesede ayakkabı atığı süsü verdiği öğrenildi.

Vücudunda mermi veya herhangi bir kesici-delici alet izi bulunmayan kadının cesedinin otopsisi sürüyor. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan İ.U. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:39 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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