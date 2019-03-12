Son Dakika Haberleri: Vahşi Batı" Yarın Seyirciyle Buluşacak

Vahşi Batı" Yarın Seyirciyle Buluşacak

49 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Vahşi Batı" yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

Vahşi Batı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Vahşi Batı" yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sam Shepard'ın yazdığı, Yıldırım Türker'in çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetimini Ergun Üğlü üstlendi.

İlk gösterimini yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapacak oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin rol alıyor.

Oyunun müziğini Deniz Noyan, dramaturgisini Gökhan Aktemur, sahne tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Murat Selçuk, efekt tasarımını Erhan Aşar hazırladı.

"Kutsal aile" kavramının irdelendiği iki perdelik oyun, iki oğul arasında yaşanan çatışmayı ele alıyor.

Oyun, ayrıca 16, 20, 21, 22, 23 Mart tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti Kadıköy'de Bir Saat İçerisinde Denizden 2 Erkek Cesedi Çıkarıldı

Sanat Camiasından Erol Büyükburç'a Büyük Vefasızlık Fenerbahçe'nin Sözleşme Önerdiği Skrtel, Parma ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:22:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vahşi Batı" Yarın Seyirciyle Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]