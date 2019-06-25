Son Dakika Haberleri: "Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin Mersin gösterimi yapıldı
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"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin Mersin gösterimi yapıldı

54 dakika önce

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu "Rosatom" tarafından iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı tehditlere dikkati çekmek amacıyla hazırlatılan "Vahşi Cennetler: Türkiye" (Wild Edens: Turkey) belgeselinin Mersin'deki...

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu "Rosatom" tarafından iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı tehditlere dikkati çekmek amacıyla hazırlatılan "Vahşi Cennetler: Türkiye" (Wild Edens: Turkey) belgeselinin Mersin'deki ilk gösterimi yapıldı.
Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyüp Lütfi Sarıcı, kette bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın insanlığın karşı karşıya kaldığı en etkili zorluklardan biri olduğunu belirtti.
İklim değişikliğinin çevre için ciddi sonuçlara yol açtığını ifade eden Sarıcı, kuraklıklar, orman yangınları, eriyen buzullarla birlikte ekolojik sistemlerin tüm hayvan ve bitki türlerinin kaybedildiğini bildirdi.
Rosatom'un, ortak yaşam alanlarının korunması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla "Vahşi Cennetler Projesi"ni başlattığını dile getiren Sarıcı, şöyle konuştu:
"Rosatom bu projeyle 2 hedef belirlemiştir. İlki uluslararası kamuoyunun dikkatini çoğunlukla el değmemiş eşi benzeri olmayan doğanın güzelliğine çekmek, ikincisi ise küresel izleyiciye insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarını bu doğal ortama nasıl zarar verebileceğini hatırlatmak. Filmimiz ekosistemin kırılganlığını ve her birimizin gezegenimizin kurtarmaya katılımıyla önemini göstermektedir. Rosatom 70 yılı aşkın bir süredir gelecek nesillere yeşil ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için çalışmaktadır. Sadece 2018 yılında santrallerimiz 584 milyon ton karbondioksit salınımını önledi."
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirak da "Küresel Isınma ve Enerji" başlıklı sunumunda, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın aslında bir çevre konusu olduğunu söyledi.
Toplumların çevre felsefesi konusunda istenen seviyede olmadığına dikkati çeken Demirak, çevre eğitiminin önemine değindi.
Demirak, daha sonra küresel ısınma ve enerjiyle ilgili bilgiler veren sunum yaptı.
Konuşmaların ardından, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekilen belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:54 Kaynak: AA
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