Son Dakika Haberleri: "Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin özel gösterimi yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin özel gösterimi yapıldı

33 dakika önce

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çeken belgesel filmi "Vahşi Cennetler: Türkiye"nin Mersin'in Gülnar ilçesinde özel gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çeken belgesel filmi "Vahşi Cennetler: Türkiye"nin Mersin'in Gülnar ilçesinde özel gösterimi yapıldı.
Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, kentteki ilk gösterimi merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapılan belgesel, santralin yapım çalışmalarının devam ettiği Gülnar'daki özel gösterimde seyirciyle buluştu.
Kültür Merkezi'ndeki özel gösterime katılan Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyüp Lütfi Sarıcı konuşma yaparak küresel ısınmaya dikkati çekti.
Dünya galası 2018 yılında Ankara'da gerçekleştirilen yapım, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi. Üç aydan uzun bir sürede çekilen belgesel, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika ülkelerinde de yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:38 Kaynak: AA
Türkiye, Mersin, Gülnar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin özel gösterimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]