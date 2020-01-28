Vahşi cinayete 2 ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Vahşi cinayete 2 ağırlaştırılmış müebbet

6 saat önce

ANTALYA'da gayrimenkul zengini Asım Bayram'ı (82) öldürüp, parçaladıkları bedenini ormana gömen 4 sanıktan 2'si, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, biri 8 yıl hapis cezası alırken, diğer sanık tahliye oldu.

Vahşi cinayete 2 ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

ANTALYA'da gayrimenkul zengini Asım Bayram'ı (82) öldürüp, parçaladıkları bedenini ormana gömen 4 sanıktan 2'si, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, biri 8 yıl hapis cezası alırken, diğer sanık tahliye oldu.

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, geçen yıl 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Sanıklar Murat Güneş, Mevlüt Sağlam, Medeni Öztaş ve N.Y. hakkında 'tasarlayarak insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık, öldürülen Asım Bayram'ın oğlu ve iki kızı ile sanıkların avukatları katıldı. Sanıklardan Murat Güneş ve Medeni Öztaş öldürme kastları olmadığını belirtirken, pişmanlıklarını dile getirdi. Mevlüt Sağlam ve N.Y. ise suçsuz olduklarını ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Güneş ve Medeni Öztaş'ı 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 12'şer yıl hapis, 'geceleyin birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan 4'er ay hapis cezası verdi. Sanık Mevlüt Sağlam'a ise 'geceleyin birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi. N.Y. ise delil yetersizliğinden tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklara iyi hal indiriminde bulunmadı.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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