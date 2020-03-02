Vahşi cinayetin DEAŞ'lı şüphelilerinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 7 ay önce el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp müstakil bir evin bahçesinde toprakta gömülü olarak bulunan Irak uyruklu kişinin ölümüyle ilgili 6 DEAŞ'lı sanığın yargılanmasına başlandı.



Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kasten öldürme" suçundan yargılanan DEAŞ'lı tutuklu sanıklar Z.A.H.Ş., A.H.Ş., A.E.M., A.İ.S.F., R.İ.Y. ve avukatları katıldı. Firari sanık I.C.M. ise duruşmaya katılmadı. Savunmasını yapan A.İ.S.F., DEAŞ'lılara sadece ücretli olarak motorlu taşıt ve çeşitli ateşli silahlar gibi araçların tamirini yaptığını ifade ederek, "I.C.M. son yıllarda DEAŞ'a katıldı, daha sonra bıraktı. 2018 yılında Türkiye'ye geldim. Kendisini daha öncesinde de tanırdım. Irak'ta arkadaşım olurdu. I.C.M. beni arayınca Kırıkkale'de olduğunu öğrendim, bir defa evine gittim. I.C.M.'de tabanca vardı. Hem bana hem de arkadaşıma tabanca çekti. Bizi tehdit etti. Battaniye ile ceseti çukura götürdük. Maktulü tanımıyorum. Kimi neden öldürdüğünü bilmiyorum. Bizi tehdit etti 'sizi ve çocuklarınızı öldürürüm' dedi. Ben daha sonra polise gittim ve tüm bildiklerimi anlattım" diye konuştu.



"Battaniyeye sarıp pencereden çıkarttık"



Cinayetin işlendiği günü anlatan A.H.Ş., maktulün boğularak öldürüldüğü ileri sürerek, "I.C.M. kimseyi dinlemiyordu. O da bize karışmayın onunla benim aramda olan bir şey dedi. Sonra battaniye ile mutfağın penceresinden dışarı çıkarttı, çukura gömdü. Boğularak öldürülmüş olabilir. Olay benim yanımda olmadı. Cenazeyi gömdükten sonra ben de Ankara'ya gittim" şeklinde ifade verdi.



"Bahçeye gömüldü"



I.C.M.'nin iki arkadaşıyla birlikte evde dışarı çıkmalarını istediğini belirten R.İ.Y. de "I.C.M. bizi içeri çağırdığında şahıs ölmüş yerde yatıyordu. Silahını bize doğrulttu. Yardım etmemizi istedi. Yardım etmezseniz 'çocuklarınızı öldürürüm' dedi. Biz de korkumuzdan dolayı battaniyeye koyup pencereden arka bahçeye çıkardık. Bahçede kazılan çukurun ne zaman kazıldığını bilmiyorum. Ben daha sonra gittim. Kimin ve nasıl öldürüldüğünü görmedim" dedi.



Z.A.H.Ş. ve A.E.M. ise cinayet günü evde bulunmadıklarını belirterek tahliye talebinde bulundu.



Duruşmada, mahkeme heyeti 5 tanık, 2 sanık ve avukatları dinledi. Suçsuz olduğu tespit edilen sanıklardan Z.A.H.Ş.'nin tahliyesine karar verildi. Duruşma ise 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.



Olayın geçmişi



Kırıkkale'de 10 Temmuz 2019 günü Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Yabancı uyruklu E.T (25), İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, eski kocası E.L'nin (55) bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulunmuştu. Bunun üzerine cinayet zanlısı hakkında yapılan çalışma sonucunda Ankara'da tespit edilen 6 DEAŞ'lıdan 5'i gözaltına alındı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararıyla dava dosyasını Kırıkkale'ye gönderdi. - KIRIKKALE