Vahşi Cinayetin İşlendiği Yerde Polis İnceleme Yaptı
1 saat önce
Kadıköy'de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakların sırrı çözülürken polis vahşi olayın gerçekleştiği İkitelli'deki adreste incelemelerde bulundu.
Kadıköy
'de çöp konteynerlerinde bulunan kesik bacakların sırrı çözülürken polis vahşi olayın gerçekleştiği İkitelli'deki adreste incelemelerde bulundu.
Kadıköy'de bir çöp konteynerinde kesik bacakların bulunmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını geriye dönük olarak saatlerce inceleyen ekipler, cinayet zanlısını ve kendisine yardım eden bir kişiyi gözaltına aldı. İkitelli'de yaşayan zanlının, babasının rahatsızlığı ardından iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Öztürk
(55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği tespit edilirken polis ekipleri cinayetin işlendiği adreste incelemelerde bulundu.
Vahşi cinayetin işlendiği İkitelli'deki adreste çalışmalarda bulunan olay yeri inceleme ekipleri, cinayete ilişkin delilleri topladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:32 Kaynak: İHA
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