Son Dakika Haberleri: Vahşi Cinayetin İşlendiği Yerde Polis İncelemesi Sona Erdi

Vahşi Cinayetin İşlendiği Yerde Polis İncelemesi Sona Erdi

15 dakika önce

Kadıköy'de bulunan kesik bacakları sırrı çözülürken polis, vahşi olayın gerçekleştiği adreste yaptığı incelemelerde çok sayıda delil poşetiyle olay yerinden ayrıldı.

Vahşi Cinayetin İşlendiği Yerde Polis İncelemesi Sona Erdi, System.String[]
Kadıköy'de bulunan kesik bacakları sırrı çözülürken polis, vahşi olayın gerçekleştiği adreste yaptığı incelemelerde çok sayıda delil poşetiyle olay yerinden ayrıldı. İncelemelerde zanlının cinayeti işledikten sonra banyoda parçalara ayırdığı belirlendi.

Kadıköy'de çöp konteynerinde kesik bacakların bulunmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayı aydınlatmıştı. Polis ekipleri, iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Ö. (55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği tespit edilen zanlıyı kendisine yardım eden bir kişiyi gözaltına almıştı.

Polis, olay yerinden çok sayıda deli poşetleriyle ayrıldı

Olayın gerçekleştiği İkitelli'deki adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri adreste cinayete ilişkin detaylı çalışmalarda bulundu. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda, polis ekipleri ellerinde çok sayıda delil poşetiyle adresten çıktı. Alınan bilgiye göre, yapılan incelemelerde zanlının cinayeti işledikten sonra banyoda parçalara ayırdığı tespit edildi. Zanlının parçalara ayırdığı cesedi motosikletle olay yerinden götürdüğü belirlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:23 Kaynak: İHA

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