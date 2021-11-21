Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı - Son Dakika

Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de evinde bıçaklanarak ve boğazı kesilerek vahşice öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları, saklandıkları evde yakalanarak tutuklandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde 16 Kasım tarihinde, evinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun katil zanlılarının peşine düşen polis ekipleri, adım adım takip ettikleri katillerin izini yine Arnavutköy'deki bir evde buldu. GÖZALTINA ALINDILAR Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla İslambey Mahallesi Berkant sokaktaki saklandıkları evde yakalanan Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon yapılan evdeki 10 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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