Vahşi cinayetle ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika

Vahşi cinayetle ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Vahşi cinayetle ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol Olayın asıl faili 2 kişi ise firarda Samsun'da bir gencin sokak ortasında vahşice öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vahşi cinayetle ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Olayın asıl faili 2 kişi ise firarda

SAMSUN - Samsun'da bir gencin sokak ortasında vahşice öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın faili 2 kişinin firarda oldukları öğrenildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta Canik Belediyesi yanında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı gence yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup tabancayla da yine ateş etti. Bütün bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip, kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili E.E.ve E.C.D.'yi gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda tabanca kullandığı iddia edilen ve cep telefonu görüntülerinde ölen gence tabanca kabzası ile vurduğu belirtilen A.C. ile yine olayda pompalı tüfek kullanarak ölen genci ateş edip aynı zamanda tüfek ile vurarak darp ettiği iddia edilen S.T.'nin firarda olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili 3 kişiyi yakalamaya çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vahşi cinayetle ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Canik Belediyesi, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:57

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vahşi cinayetle ilgili 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
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