VAHŞİ DEPOLAMANIN DURDURULDUĞU ALANLAR, ESKİ HALİNE DÖNÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

VAHŞİ DEPOLAMANIN DURDURULDUĞU ALANLAR, ESKİ HALİNE DÖNÜYOR

08.10.2022 10:33

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, vahşi depolama yöntemleri uygulanan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınması ile çöp dökülmesi durdurulan Fırtına Vadisi'ndeki 12 bin metrekarelik yer, sosyal donatı alanına dönüştürülüyor.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, vahşi depolama yöntemleri uygulanan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınması ile çöp dökülmesi durdurulan Fırtına Vadisi'ndeki 12 bin metrekarelik yer, sosyal donatı alanına dönüştürülüyor. Proje ile temizlenecek alan, çöp kokusundan arındırılacak.

Doğu Karadeniz'de bir dönem katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması ile kirlilik oluşan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınmasıyla çöp dökülmesi durdurulan vadi, dere ve yol kenarları, eski haline dönüştürülüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi'nde bir dönem çöp depolanan 12 bin metrekarelik alana yürüyüş, dinlenme, spor tesisleri ile park ve sosyal tesisler yapılacak. Belediye tarafından ihalesi yapılan projenin tamamlanması ile temizlenecek alan, çöp kokusundan arındırılacak.

'TEMİZ HAVA TENEFFÜS ETMEK HAKKIMIZ'

Çöp alanının yanındaki sitede oturan Şengül Köseoğlu, Özellikle sıcak havalarda kötü koku gelmeye devam ediyor. Sivrisineklerden kurtulmak için pencerelere sineklik taktırdık. Koku oldukça ben burada çok kalamıyorum başka mahalledeki evime gidiyorum. Belediyenin çöp döküm yerini sosyal alana dönüştürmesi ile mutlu olacağız. Bizim de temiz hava teneffüs etmek hakkımız? diye konuştu. Muhammet Altıparmak da Sıcak havalarda kokudan dolayı camları açamıyoruz, sıcaktan uyuyamıyoruz. Yazın kokudan dolayı çocukları sitenin bahçesine bile çıkaramıyoruz. İnşallah sosyal tesis projesi hayata geçer, biz de bu sıkıntıdan kurtuluruz? dedi. Ramiz İslamoğlu ise Çöp alanı önceden sitenin yakınlarıydı, daha yukarı taşındı ancak hala daha kokudan burada oturamıyoruz. Orada bir kepçe çalıştığında 5-6 gün koku buralardan çıkmıyor. Burada bir düzenleme yapılmaya başlandı, dere boyunca park alanı oluşturuluyor. İnşallah buralar çok güzel olacak? diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Rize haberleri... Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı Rize haberleri... Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı Rize haberi: Rize'nin yeni lezzeti 'Palamut Dolma'nın patentini aldılar Rize haberi: Rize'nin yeni lezzeti 'Palamut Dolma'nın patentini aldılar Rize haberi! Rize'nin yeni lezzeti 'Palamut Dolma'nın patentini aldılar Rize haberi! Rize'nin yeni lezzeti 'Palamut Dolma'nın patentini aldılar
Kaynak: DHA

Fırtına Vadisi, Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAHŞİ DEPOLAMANIN DURDURULDUĞU ALANLAR, ESKİ HALİNE DÖNÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:53:22. #1.11#
SON DAKİKA: VAHŞİ DEPOLAMANIN DURDURULDUĞU ALANLAR, ESKİ HALİNE DÖNÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement