İnsanların en çok ilgi gösterdiği TV programlarının başında belgeseller geliyor. Vahşi doğada çekilen belgeseller, maalesef her zaman yüzleri güldürmüyor.
Bir aslan belgeselinden gelen görüntüler de izleyenlerin içini sızlattı. Avını paylaşmak istemeyen erkek aslan ile avdan pay almak isteyen dişi aslanın hikayesi kötü bitti.
Avdan pay almak isteyen dişiye saldırı yapan erkek, saniyeler içinde omurgasını kırdı. Bir daha dört ayağını üzerine basamayacak olan dişi aslanın akıbeti bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Vahşi doğada av kavgası! Erkek aslan, dişi aslanın hayatını kararttı - Son Dakika