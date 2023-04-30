Vahşi doğada av kavgası! Erkek aslan, dişi aslanın hayatını kararttı

İnsanların en çok ilgi gösterdiği TV programlarının başında belgeseller geliyor. Vahşi doğada çekilen belgeseller, maalesef her zaman yüzleri güldürmüyor.

HİKAYE KÖTÜ BİTTİ

Bir aslan belgeselinden gelen görüntüler de izleyenlerin içini sızlattı. Avını paylaşmak istemeyen erkek aslan ile avdan pay almak isteyen dişi aslanın hikayesi kötü bitti.

BİR DAHA DÖRT AYAK ÜSTÜNE BASAMAYACAK

Avdan pay almak isteyen dişiye saldırı yapan erkek, saniyeler içinde omurgasını kırdı. Bir daha dört ayağını üzerine basamayacak olan dişi aslanın akıbeti bilinmiyor.