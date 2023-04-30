Vahşi doğada av kavgası! Erkek aslan, dişi aslanın hayatını kararttı - Son Dakika
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Vahşi doğada av kavgası! Erkek aslan, dişi aslanın hayatını kararttı

30.04.2023 00:27

Dişi aslanın avdan pay istemesine kızan erkek aslan, saldırıya geçip saniyeler içinde dişinin omurgasını kırdı. Bir daha dört ayağının üstüne basamayacak olan dişi aslanın akıbeti bilinmiyor.

İnsanların en çok ilgi gösterdiği TV programlarının başında belgeseller geliyor. Vahşi doğada çekilen belgeseller, maalesef her zaman yüzleri güldürmüyor.

HİKAYE KÖTÜ BİTTİ

Bir aslan belgeselinden gelen görüntüler de izleyenlerin içini sızlattı. Avını paylaşmak istemeyen erkek aslan ile avdan pay almak isteyen dişi aslanın hikayesi kötü bitti.

BİR DAHA DÖRT AYAK ÜSTÜNE BASAMAYACAK

Avdan pay almak isteyen dişiye saldırı yapan erkek, saniyeler içinde omurgasını kırdı. Bir daha dört ayağını üzerine basamayacak olan dişi aslanın akıbeti bilinmiyor.

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Avdan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahşi doğada av kavgası! Erkek aslan, dişi aslanın hayatını kararttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vahşi doğada av kavgası! Erkek aslan, dişi aslanın hayatını kararttı - Son Dakika
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