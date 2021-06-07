Vahşi fil Güney Afrika'da arabayı parçaladı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Güney Afrika'daki Hoedspruit kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç vahşi filin saldırısına uğradı. Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına vahşi bir fil çıktı.

ANİDEN KOŞUP ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI

Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı. Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.