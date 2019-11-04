Vahşi hayvanlar parçalayacaktı, ziyaretçiler buldu

Kırklareli'nin Longoz Ormanlarında vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca bulundu.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında ziyaretçileri tarafından muhtemelen vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bir karaca (Capreolus capreolus) bulundu. Durumun Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede bir grup ekip gönderildi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Karaca tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesine gönderildi. - KIRKLARELİ