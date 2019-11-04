Son Dakika Haberleri: Vahşi hayvanlar parçalayacaktı, ziyaretçiler buldu
Son Dakika Güncel Vahşi hayvanlar parçalayacaktı, ziyaretçiler buldu

Vahşi hayvanlar parçalayacaktı, ziyaretçiler buldu

8 saat önce

Kırklareli'nin Longoz Ormanlarında vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca bulundu.

Vahşi hayvanlar parçalayacaktı, ziyaretçiler buldu, System.String[]

Kırklareli'nin Longoz Ormanlarında vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca bulundu.


İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında ziyaretçileri tarafından muhtemelen vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bir karaca (Capreolus capreolus) bulundu. Durumun Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede bir grup ekip gönderildi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Karaca tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, İğneada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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