'VAHŞİ ŞEYLER'İN YENİ FRAGMANI YAYINLANDI!

Yılbaşında ilk iki bölümü izleyiciyle buluşan, geçen hafta 3. ve 4. bölümleri platformda yer alan Vahşi Şeyler'in bu hafta yayınlanacak 5. ve 6. bölümlerinin fragmanı paylaşıldı. Ünlü oyuncular Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun'u başrollerde buluşturan dizinin merakla beklenen yeni bölümlerinde Bora (Selim Bayraktar) ve eşi Şule'nin (Nurgül Yeşilçay), psikolog Zerrin'den (Hazal Türesan) çift terapisi aldıkları ve aynı dönemde psikolog Zerrin ile danışanı Bora'nın yakınlaştığı eski günleri de ekrana geliyor.





Yapımcılığını Depo Film'in, proje tasarımını I-Content'in üstlendiği, Alper Alpözgen'in senaryosunu yazıp Erkan Tunç'un yönettiği smart-komedi dizisi 'Vahşi Şeyler'& ; Türkiye'nin yeni dijital platformu Exxen'de seyirciyle buluşuyor.





15 DAKİKALIK SMART KOMEDİ





Her hafta 15'er dakikalık iki yeni bölümü platforma yüklenen aksiyon dolu komedide, evlilikleri bitme noktasına gelmiş çiftin bir suça ortak olmaları ile o suçu beraberce örtbas etmeye çalışırken küllenen aşklarının yeniden alevlenmesi hikaye ediliyor. Dizi dünyasına getirdiği smart komedi anlayışıyla adından söz ettiren Vahşi Şeyler, seyirciden büyük ilgi görüyor.