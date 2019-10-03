Son Dakika Haberleri: Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor
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Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor

10 dakika önce

Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor. Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.

Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor, System.String[]

Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor.


Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.

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Rolando, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:31 
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