Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor

Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.

Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor.

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