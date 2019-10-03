Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor
10 dakika önce
Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor. Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.
Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor.
Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:31
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