Son Dakika Haberleri: Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor
Son Dakika Dünya Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor - Son Dakika Dünya

Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor

6 saat önce

Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor. Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.

Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor, System.String[]

Rolando Villazón, bel canto repertuvarının hazinelerinden bir İtalyan kovboy filmi sahneliyor.


Dünyaca ünlü çok yönlü artist, Donzietti'nin şen şakrak romantik komedisi l'Elisir Amore'sini, 1940'ların kovboy filmi setine aktarıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Rolando, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi
Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vahşi vahşi batıda... Rolando Villazón'un kovboy filmi Leipzig'de alkış topluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]