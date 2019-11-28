Son Dakika Haberleri: Vahşi yaşamın korunması için kedilere tasma takılmalı mı? AB 'hayır' dedi
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Vahşi yaşamın korunması için kedilere tasma takılmalı mı? AB 'hayır' dedi

6 saat önce

Tehdit altındaki kuşları ve çevreyi daha iyi korumak için ev kedilerine tasma takılmalı mı? Avrupa Birliği, tasma takılmasını tüylü dostlarımızın dolaşım hakkını gasp etmek olarak görüyor.

Vahşi yaşamın korunması için kedilere tasma takılmalı mı? AB 'hayır' dedi, System.String[]

Tehdit altındaki kuşları ve çevreyi daha iyi korumak için evde yaşayan kedilere tasma takılmalı mı? Avrupa Birliği (AB), tasma takılmasını tüylü dostlarımızın dolaşım hakkını gasp etmek olarak görüyor.


AB yönetiminden perşembe günü yapılan açıklamada, "AB, kedilerinki de dahil olmak üzere serbest dolaşım hakkının savunucusudur ve bir bilimsel araştırmanın önerdiği gibi, kedilerin iç mekanda ya da tasmalı olarak tutulmaya zorlanmasını kategorik olarak reddeder" ifadesi kullanıldı.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:26 
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