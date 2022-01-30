Vahşi yılkı atlarına karda yem desteği - Son Dakika

Vahşi yılkı atlarına karda yem desteği

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sidan Yaylası'nın vahşi güzelliği olarak adlandırılan ve soyları Osmanlı sipahi birliğine dayanan yılkı atları yemleme yapan belediye ekibinin objektifine takıldı.

Beyazlar üzerinde ve muhteşem bir doğada özgürce yaşayan yabani yılkı atları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi haline geldi.

Sındırgı Sidan Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarının ve yaban hayvanlarının dolaştığı bölgelere Sındırgı Belediyesi ekiplerince yem bırakıldı.

Sındırgı Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği ve kar kalınlığının da 80 santimi geçtiği Sidan Yaylası'ndaki yılkı atları için de harekete geçti. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan Sidan Yaylası'nın simgesi yılkı atlarına yem ve saman bırakıldı. Özgürlüğüne düşkün ve insanlardan kaçan yılkı atlarının beslenmesi için belirli güzergahlara yem bırakıldı. Doğal yaşamın her alanda korunması gerektiğini belirten Sındırgı belediye meclis üyesi ve Sındırgı Avcılar kulübü başkanı Bülent Ata " Bu doğanın insanlara bir lütfu kar. Kimine bereket getiriyor ama hayvanlarımız da maalesef zor şartlar altında sürdürmelerine engel oluyor. Biz de bunlara destek olmak amacıyla bir yemleme çalışması yaptık. Bir nebze olsa bizimde katkımız olabildiyse ne mutlu diyorum" dedi.