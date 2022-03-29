Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu - Son Dakika
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Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu

29.03.2022 16:33

Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu Baba Ceser: "Hiç kimse ile kavgaları yoktu, kahveye dair çıkmazdı" Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yakınları konuştu.

Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu

Baba Ceser: "Hiç kimse ile kavgaları yoktu, kahveye dair çıkmazdı"

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yakınları konuştu. Baba Cemal Ceser, "Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu, hep hayvanlarıyla uğraşırdı" dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin ekiplerin çalışmalar devam ederken ölü bulunan Filiz Güner'in babası Cemal Ceser gazetecilere konuştu. Ceser, damadının hiç kimse ile kavgasının olmadığını belirterek, "Kızım, torunum, damadım hepsini kaybettim. Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu hep hayvanlarıyla uğraşırdı. Bizim aşağıda çiftlik var, ben orada idim. Jandarma geçti, ambulans geçti dedim var bir şey. Geldim buraya kızım, torunum, damadım ve damadımın babası olduğunu öğrendim" dedi.

"Hiç kimse ile kavgaları yok, hayvanlarına bakıyorlar, tarlalarını ekip biçiyorlar"

Ölü bulunan Filiz Güner'in kız kardeşi Lale Uçar, ablasının, eniştesinin, yeğenin ve ablasının kayın pederini sütçünün ölü bulduğunu vurgulayarak, "Sütleri götürmemişler, gelmişler buraya onları ölü bulmuşlar. Ablam, eniştem, yeğenim ve ablamın kayınpederi. Sütçü fark etmiş. Sabah sütü götürmedikleri için sütçü buraya gelmiş onlar fark etmiş. Hiç kimse ile kavgaları yok. Hayvanlarına bakıyorlar, tarlalarını ekiyorlar dikiyorlar" şeklinde konuştu.

Ailenin hiç kimseye düşmanı olmadığını söyleyen ölen ailenin komşusun Fazlı Korucu, aldıkları haberle çok üzüldüklerini söyledi.

Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu
Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu
Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu

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Uzunköprü, Edirne, kavga, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vahşice katledilen edilen o ailenin yakınları konuştu - Son Dakika


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