Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması - Son Dakika

Muğla'da, Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, Anneler Günü'nde konuştu... Anneler Günü'nü unuttuklarını ifade eden acılı anne, "2 senedir bu mahkeme sürüyor. O en ağır ceza almazsa biz ölürüz. Adalet yerini bulsun. Kadınları öldürenler bu davalardan cesaret alıyor. Bu Anneler Günü en büyük hediyem en ağır cezayı alması" dedi.

"PINAR ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEK GÖNDERİRDİ"

Duvar'ın haberine göre, Şefika Gültekin yaptığı açıklamada "Pınar, Anneler Günü'nde gelirdi, çiçek de gönderirdi. Çok zor bir duygu. Günler zor geçiyor. Çok acı, kimse yaşamasın. Mesela Pınar ile aynı yaşta bir kız beni nişanına çağırdı. Rahatsızlık duydum bu durumdan. Pınar yaşasaydı, o da belki evlenirdi" dedi.

"TÜM AİLE İŞİN İÇİNDE"

Cemal Metin Avcı'ya 14 Şubat'ta görülen davanın 10'uncu duruşmasında hakaret ettiği gerekçesiyle savcılık tarafından hakkında iddianame hazırlanan ve 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istenen Şefika Gültekin, "Annesi, babası, kardeşi, ortağı hepsi birlikte işin içinde. Hepsi dışarıda ama bana dava açılıyor. Ben hâlâ Pınar'ın öldüğüne inanmıyorum. Mahkemede de Cemal Metin Avcı pişkin pişkin kızıma hakaret etti. Bizim acımız kendimize yetiyor zaten. Ben iki davayı da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.