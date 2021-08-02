Son dakika haberleri: Vahşice öldürülen Azra'nın halası konuştu " kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti" - Son Dakika

Vahşice öldürülen Azra'nın halası konuştu " kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti"

OSMANİYE - Antalya'da tecavüze uğradıktan sonra cesedi parçalara ayrılarak öldürülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki baba ocağı yasa büründü. Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan ve 4 gündür kayıp olarak aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği ve cesedinin parçalara ayrılarak ormanlık alana gömüldüğü haberinin alınmasından sonra memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki baba ocağında taziye evi kuruldu . Azra'nın kadına şiddete mücadele ettiğini ancak kendisinin bu yolda öldüğünü belirten halası Mine Haytaoğlu gözyaşları içerisinde Azra'yı anlatarak "Arza gülüm solacak bir çiçek değildi. Hayatının baharında soldurdular . Allah onları kahretsin. Kadına insana karşı şiddete mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın bunu bu şekilde bırakmayın" dedi.