Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı - Son Dakika

Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Vusal O. tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Sevilay Kaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Vusal O. tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Sevilay Kaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Vahşice işlenen cinayette genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.

Edinilen bilgilere göre olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı. Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, duvarıda yazan "ihanetin bedeli ölümdür" yazısını gördü. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin işlendiği eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevredeki genç kızın ailesinin ve çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze ambulansla hastane morguna kaldırdı. Genç kızın cenazesi çıkarıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi.

"Karı koca değillerdi"

Mahalle esnafı Mesut Demirel, "Duyduğumuza göre 18 yaşındaki kızın boğazını kesmiş. Polisi aramışlar. Polis geldi. Savcı geldi. Dostlar. Karı koca değiller. Ses gürültü duymadık. Kesmiş, kaçmış" diye konuştu.

"Taşınalı 2 ay oldu"

Salih Soykan, "Kız burada pastanede çalışıyordu. Orada görmüşlüğümüz var. Yazık. Genç bir kızdı. Ben evli olup olmadığını bilmiyorum. Kocasını tanımıyorum. Yeni evlenmiş. Taşınalı 2 ay oldu. 3 ay olmamıştır" dedi.

"Kocasının izin vermediğini söyleyerek işten ayrıldı"

Hayatını kaybeden genç kadının iki hafta yanında çalıştığını ifade eden pastane sahibi Mehmet Ölek, "Kocasının izin vermediğini söyleyerek işten ayrıldı. Kocasının yanında bir iki defa gördüm. Kocası da Azeri'ydi. Çok fazla gördüğümüz bir insan değildi. Evlendikten sonra dışarıya çıkmıyordu. Sonra ayakkabıcıların yanında çalışmaya başlamış. Bu sabah da olayı öğrendik" diye konuştu.

Çalıştığı dükkanda arkadaşlarının şüphelenerek eve çıktığını söyleyen Ölek, "Ayakkabıcıların dediğine göre; birisi yukarıya çıkmış. Orada çalışan çocuklar şüphelenmiş. Kapı kapalıymış. Kapıyı çalışmışlar. Kapıyı açmamışlar. Bunlar da şüphelenmişler. Kapıyı kırıp içeri girince kızı yerde o şekilde görmüşler. Zaten çocuk içerden kapıyı kapatmış, mutfağın balkonundan kaçmış. Uzun boylu bir çocuktu. Türkçeyi çok iyi konuşamıyordu. Kız ilk evlendiği zaman bana 'Merhaba' dedi. 'Kocam' diyerek tanıştırdı. Boğazını ya da yüzünü kesmişler. Ayakkabıcı da çalışan çocuklar öyle dedi. Biz olayın haberini aldığımız anda polisler yukarı çıktı" dedi.

Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Gaziosmanpaşa, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı ABD'de bir düğünde 147 kişi koronavirüse yakalandı, 3'ü hayatını kaybetti Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı Kontrolden çıkan otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu         
16:35
Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi         
15:36
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı         
13:24
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş         
08:20
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 22:49:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei