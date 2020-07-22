Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken, Gültekin'in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi. Hizan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ile binlerce kişi katıldı. İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi Hizan'ın Gayda köyünde toprağa verildi.

(İHA)