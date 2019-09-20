Son Dakika Haberleri: Vaillant Almanya’yı yatırıma ikna etti
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Vaillant Almanya’yı yatırıma ikna etti

46 dakika önce

Kombi pazarının yılı küçülerek tamamlayacağını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, "Biz tasarrufa gittik. Bu yıl 40 milyon TL'lik yatırım yaptık. Almanya Türkiye pazarına güveniyor" dedi.

Vaillant Almanya’yı yatırıma ikna etti, System.String[]

Kombi pazarının yılı küçülerek tamamlayacağını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, "Biz tasarrufa gittik. Bu yıl 40 milyon TL'lik yatırım yaptık. Almanya Türkiye pazarına güveniyor" dedi.

Türkiye, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10 
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