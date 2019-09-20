Vaillant Almanya’yı yatırıma ikna etti
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Kombi pazarının yılı küçülerek tamamlayacağını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, "Biz tasarrufa gittik. Bu yıl 40 milyon TL'lik yatırım yaptık. Almanya Türkiye pazarına güveniyor" dedi.
Kombi pazarının yılı küçülerek tamamlayacağını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, "Biz tasarrufa gittik. Bu yıl 40 milyon TL'lik yatırım yaptık. Almanya Türkiye pazarına güveniyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10
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