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Vainquer Toulouse'a transfer oldu

1 saat önce

Antalyaspor'un Fransız orta saha oyuncusu William Vainquer, Fransa'nın Toulouse takımına 1 yıllığına kiralandı.

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Antalyaspor'un Fransız orta saha oyuncusu William Vainquer, Fransa'nın Toulouse takımına 1 yıllığına kiralandı.
Antalyaspor yeni sezonda kadroda düşünmediği futbolcular arasında yer alan William Vainquer, Fransa'nın Toulouse takımına kiralandı. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Vainqueur, Fransız takımına kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Antalyaspor, transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan profesyonel futbolcumuz William Vainqueur, Fransa'nın Toulouse takımına 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
Antalyaspor'a 2017-2018 sezonunda Roma'dan transfer olan Vainqueur, 29 maçta kırmızı beyazlı formayı giydi. Vainquer, geçen sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Monaco takımında kiralık oynadı.

 
 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:36 Kaynak: DHA
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