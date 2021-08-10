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Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı - Son Dakika

Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı

10.08.2021 18:12
Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı, System.String[]

Manken ve oyuncu Cara Delevingne, hayır yapmak için vajinasının NTF'sini satışa çıkarmıştı. Cara Delevingne'in bu hamlesi ailesini kızdırdı. İşte ayrıntılar...

28 yaşındaki İngiliz model Cara Delevingne, İngiltere'de tanınmış bir ailenin kızı. Güzel oyuncunun ablası da kendisi gibi model ve büyük markalarla çalışan bir isim.

Güzel model, NTF'lerin son zamanlarda elde ettiği başarılardan etkilendi ve hayır yapmak için harekete geçti. Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile vajinasının NTF'sini satışa çıkardığını duyurdu.

Kadınların güçlendirilmesini, COVID yardımını, LGBTQIA+ örgütlerini, çevresel nedenleri ve mücadeleyi destekleyen vakfı için para toplamak amacıyla "türünün tek örneği NFT" olarak açık artırmaya çıkarıldığını belirtti.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Cara Delevingne'in vajinasının NTF'sini satışa çıkarması ünlü mankenin annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'nin kızdırmış.

Pandora Delevingne ve Charles Delevingne'nin bir süredir kızlarıyla konuşmadıkları öne sürüldü.

Cara Delevingne'in yakın çevresine, "Ailemin bana karışmayı hakkı yok. Kendi kararlarımı verebilecek bir yaştayım" dediği ve bir süre daha anne ve babasına mesafeli olacağı iddia edildi.

28 yaşındaki Cara Delevingne, geçtiğimiz yıllarda seks oyuncakları tasarımı ve satışına başlamıştı. Seks oyuncakları işini ek işi olarak gördüğünü dile getiren ünlü model, bu işi çok sevdiğini söylemişti.

NFT Nedir?

En yalın anlatımla NFT'ler dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika anlamına geliyor.

Cara Delevingne kimdir?

1992 doğumlu ünlü model Cara Delevingne İngiltere Londra'da dünyaya gelmiştir. Ablasıda kendisi gibi model olan Poppy Delevingne'dir.

Dünyaca ünlü yayımcı Sir Jocelyn Stevens'ın torunudur. Annesi Pandora Delevingne kişisel alışveriş uzmanı, babası Charles Delevingne ise emlakçıdır. Zengin bir ailenin kızı olarak Belgravia'da, köşkte büyümüştür. Ablası Poppy Delevingne de modeldir.

Londra Belgravia'da bir köşkte yetişen Cara Delevingne özellikle 2011 senesinde reklam kampanyası çin H&M Authentic Collection, Blumarine, Zara, Chanel ve Jones gibi markaların modeli olarak ismini duyurmuştur.

2012 senesinde Victoria Secret defilesinde boy göstermiş ve Vogue kapak kızı olarak ününe ün katmıştır.

Model kimliğinin bunun yanında Anna Karinina, London Fields, The Face of an Angel ve Pan gibi sinema filmlerinde rol alan Cara Delevingne özel yaşantısı ilede çok fazla gündeme gelmektedir. Delevingne; Michelle Rodriguez, Rita Ora, Sienna Miller, Karlie Kloss, St. Vincent olarak bildiğimiz Annie Clark ve Amber Heard gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşamıştır.

Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı
Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı
Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı
Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı
Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı
Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı

Cara Delevingne, Instagram, England, NFT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Vajinasını satışa çıkaran o isim ailesini kızdırdı - Son Dakika Magazin


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