'KAYGI' Vajinismusun En Önemli Nedeni!

ÜLKEMİZDE CİNSEL HAYATI AKTİF OLAN HER 10 KADINDAN BİRİ

Özel Ege Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aygün Akbarova, vajinismusun kader olmadığını, vajinismus tanısı alan ve bu tanı yüzünden evlilikleri tamamlanmamış, hayatları kabusa dönmüş kişilerin doğru doktora yönlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Akbarova sözlerine şöyle devam etti: ''Cinsel birleşme sırasında vajinanın girişindeki kasların istemsiz olarak kasılarak birleşmenin acılı ve imkansız olarak algılanmasına vajinismus denir. Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler,inanışlar ve tabular vajinismus gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Vajinismusun başlıca özelliği cinsel birleşme denendiğinde vajinanın dış üçte birini çevreleyen pelvik kaslarda istemsiz kasılmaların olmasıdır. Bu kasılmaya tüm bedendeki kasılmalar, bacakların sıkıca kapanması,korku,kaçınma, panik atak ve ağrı hissi eşlik eder. Bu kasılmalar kadının kontrolü dışında olup bilinçdışından köken alan bir koruma refleksidir.''

VAJİNİSMUSUN EN ÖNEMLİ NEDENİ PSİKOLOJİK "KAYGI"

Kız çocuklarına öğretilen veya irademizin bilinçdışımıza kodladığı "cinsellik kötüdür", "kızlık zarı çok değerlidir ve korunması gereklidir" düşünceleri bu problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.Bazen neden; cinsel bilgi eksikliği, basit bir utanma ve cinsel duygulardaki baskılanma olabilir, bazen de altta yatan neden çocukluk dönemindeki travmatik yaşantıdır. Vajinismusun primer ve sekonder olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Primer tipte, vajinismusta pelvik kasılmalar genellikle ilk cinsel deneyimde ortaya çıkar ve bu kadınların korkuları çocukluk, ergenlik, gençlik döneminde yaşadığı travmaya,yanlış öğrenilen cinsel biligilere,kızlık zarının çok kalın, duvar gibi olması, ilk cinsel birleşmede çok ağrı ve kanama olacağı gibi kulakdan duyma cinsel mitlere bağlı olarak gelişir. Sekonder tipte ise vajinismusta kadının acılı ve acısız bir cinsel birlikteliği olmuştur. Ancak sonradan yaşanan psikolojik travma, geçirilmiş ameliyat,düşük, kürtaj, kötü ve sert yapılan jinekolojik muayene kadında pelvik kasların istemsiz kasılmasına neden olabilir.

TEDAVİYE KISA SÜREDE CEVAP VEREN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU

Vajiinismusun tanısı ilk cinsel deneyimden sonra yaşananların çiftin anlatması ile konulur. Hafif, orta, şiddetli olmakla 3 şekilde görülebilir. Kadınların çoğu kendi cinsel organlarının küçük ve anormal olduğu,kızlık zarının bir duvar gibi sert olduğu, erkek cinsel organının çok ağrı ve zarar vereceğine dair yanlış inanışlara sahiptir. Vajinismus yüzde yüze yakın tedavi olabilen ve tedaviye en iyi, en kısa sürede yanıt veren cinsel işlev bozukluğudur. Tedavi genellikle çift görüşmesi şeklinde yürütülür. Öncelikle çifte cinsel sağlıkla ilgili bilgi verilir,yanlış inanışların düzeltilmesi, cinsel organlar ve cinsel fiziolojiyle ilgili bilgilendirme yapılır. Psikolojik olarak korkusu kalmayan hastaya pelvik taban kaslarına yönelik egzersizler ve ev ödevleri verilerek istemsiz kasılmaların üstesinden gelinir, kendi kaslarını nasıl kontrol edeceği öğretilir.

YANLIŞ TEDAVİLERE DİKKAT!

Günümüzde cinsel işlev bozuklarında yanlış uygulamalara tanıklığımız gün geçtikce artıyor. Özellikle vajinismusta hatalı ve etkin olmayan tedavi uygulamalarını çok görüyoruz. Vajinal girişteki kasılmaları jel kullanımı, rahatlamak için alkol alımı, ağrı kesici ve lokal anestekik kullanımı, hymenektomi (kızlık zarının ameliyatla alınması) gibi yöntemlerle tedavisi zaman kaybına yol açıp, kadının iyileşme sürecini daha da zorlaştırmaktadır.