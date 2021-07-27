Üye Girişi
Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi - Son Dakika

Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi

27.07.2021 15:18

Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi Ülke genelinde özellikle delta varyantlı pozitif vakalar artış gösterirken Samsun'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Özkaya, bayram sonrası akraba ziyaretlerinden dolayı vakalarda artış olduğuna dikkat çekti.

Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi

SAMSUN - Ülke genelinde özellikle delta varyantlı pozitif vakalar artış gösterirken Samsun'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Özkaya, bayram sonrası akraba ziyaretlerinden dolayı vakalarda artış olduğuna dikkat çekti.

Korona virüs ülke genelinde tekrardan tırmanışa geçti. Birçok uzman vakaların artmasında Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerinin etkisini olduğunu belirtti. VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özkaya, son 2 ayda ciddi anlamda pozitiflik sayısında artış olduğuna dikkat çekti. 4. dalgayı beklediklerinin altını çizen Özkaya, "Bayram tatili maalesef biraz acı tecrübe ile bitti. 2 yıldır hiç bir araya gelmemiş aileler bir araya geldi ve ciddi vakalarda patlama oldu. Bunun nedeni insanların kontrollü sosyal hayatlarına devam etmemesidir" dedi.

"Delta varyantı kapanmayı getirmeyecek ama iş gücünü arttıracak"

Delta varyantının karantina süresinin kimi zaman 20 günü bulduğunu ifade eden Özkaya, "Diğer bir nokta ise herkesin merak ettiği kapanmalar gelecek mi sorusu. Vaka sayıları artacak ama şu an kapanmayı beklemiyoruz. Hastanelerde yer sorunumuz, yatak sorunumuz yok. Hastanelerde yığılma olmadığı sürece vaka sayıları ne kadar artarsa artsın kapanmayı beklemiyoruz. 2. ve 3. dalgada olmayan şu an olan ise tabii ki aşı farkı. 2. ve 3. dalgada toplumumuz henüz aşılanmadığı için ciddi anlamda hastanelerde yığılma vardı. Yatak sayılarında sıkıntılar vardı. Şu an ciddi şekilde hasta sayısında belirgin azalma var. Ölen sayısı az. 4. dalgayı bekliyoruz ama 4. dalgada hastaneye yatışlarda ciddi hasta sayısı az olduğu için kapanma ve yasakların gelmesini beklemiyoruz. Delta veya delta plus varyantlarının bize götürüsü ciddi anlamda iş gücü kaybı olacak. Artık ülkemizde delta varyantı hakim oluyor. Delta varyantında karantina süresi 14 gün hatta 20 güne kadar uzayacak. Bu ciddi anlamda iş gücü kaybı demek. İnsanlar hem ekonomik hem psikolojik olarak bu durumdan etkilenecek. Toplumumuz duyarlıkla aşı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi
Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Samsun, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derenin rengi siyaha döndü! Çorlu'da kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor 16:15 Derenin rengi siyaha döndü! Çorlu'da kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 15:55 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek 15:09 Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 13:39 Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti 12:54 İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti

Son Dakika Haberleri
16:18 Mülteci akınına karşı hareket başladı! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
16:14 Derenin rengi siyaha döndü! Çorlu'da kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
15:54 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır
15:21 Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!
15:09 Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek
15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi         
16:16
Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti         
16:09
Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı         
15:51
Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı! Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!         
15:22
Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu         
15:04
Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek         
14:22
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum güldürdü         
13:01
Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor         
12:48
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Tecavüze kakışan 3 kişi serbest kaldı, kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor! Tecavüze kakışan 3 kişi serbest kaldı, kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor!         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 16:21:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka artışında 'bayram ziyareti' etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement