Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu - Son Dakika

Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu

10.12.2020 13:37

Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu 65 yaş ve üzeri vatandaşlar izin saat aralığında pazarda yoğunluk oluşturdu Denetimlerin üst seviyeye çıkarıldığı pazara belirli sayıda vatandaş alındı, girişlerde ateş ölçümü yapıldı Korona virüs vakalarının artmaya devam ettiği turizm...

Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu

65 yaş ve üzeri vatandaşlar izin saat aralığında pazarda yoğunluk oluşturdu

Denetimlerin üst seviyeye çıkarıldığı pazara belirli sayıda vatandaş alındı, girişlerde ateş ölçümü yapıldı

ANTALYA - Korona virüs vakalarının artmaya devam ettiği turizm kenti Antalya'da semt pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor. 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vakalarının artmaya devam ettiğini açıkladığı turizm kenti Antalya'da bazı alanlarda vatandaş yoğunluğu devam ediyor. Hastanelerde servis doluluk oranı yüzde 46.7, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 51.4'e ulaştığı kentte denetimler ve ek tedbirler de alınmaya devam ediyor. Daha önce kalabalık yerlere sınırlamanın getirildiği ve banklara oturmanın kaldırıldığı Antalya'da, yoğun alanlardan semt pazarlarında tedbirler sıklaştırıldı. Meltem Mahallesindeki semt pazarının etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, 4 noktadan kontrollü giriş verildi. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri girişlerde hem maske kontrolü hem de ateş ölçümü yaptı. Yoğunluğun durumuna göre belirli aralıklarla pazara müşteri alımı durduruldu. Önlemlerin üst safhaya çıkarıldığı pazarda bir ekip de, alışveriş yoğunluğunun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, kısa süre içinde maskesini hatalı takan onlarca esnafı uyardı. Herkesin maske taktığı pazarda, hatalı takanlar ise zabıtaca uyarıldı.

"Korkarak geldim"

Pazara korkarak geldiğini dile getiren Nurcan Deniz," mecbur alışveriş yapacağız. Pazar kalabalık ve pahalı. Birazdan iznimiz bitecek, hemen eve döneceğim. Keşke herkes bizim gibi çift maske taksa. Kimse bunu önemsemiyor, "Bize gelmez" zannediyor ama herkese gelebilir." dedi. Eşiyle pazara gelen Ayşe Gürten, 13.00'da kadar izinlerinin olduğunu domates alıp hemen eve döneceklerini kaydetti.

"Gelmek zorundayız"

Sürenin sonuna doğru pazara gelen Mebruke Uğurveren, "Korkarak geldim, korkarak geri dönüyorum. Yaklaşık yarım saat kaldım. Evim yakım hemen gidiyorum. Boşluğu pazarda değerlendirdim. 3 katlı maske taktım. Evde yaşlı eşim var, korkuyorum ama mecbur geleceğiz, gelmek zorundayım. İnşallah korona almayız. Girişteki önlemlerde güzel ama içeride mesafe sıfır" diye konuştu.

"Korunmaya çalışıyoruz"

Esnaflardan Sevcan Havle ise,"Pandemi de pazara çıkmaya devam ediyorum. Müşteri de önlem alıyor, biz de alıyoruz. ama bazen mesafeyi koruyamıyoruz. Müşterimiz parayı bile korkarak uzatıyor. Biz de kendimizi, müşterilerimizi korumaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Antalya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu - Son Dakika


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