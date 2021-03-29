Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı - Son Dakika

Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı

29.03.2021 15:02

- Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Vaka artışı sebebinin yüzde 92'si il dışından gelenler" Bolu'da korona virüs vaka sayılarının artış sebebiyle anket yaptıklarını söyleyen Vali Ahmet Ümit, "Dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz.

- Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit:

"Vaka artışı sebebinin yüzde 92'si il dışından gelenler"

BOLU - Bolu'da korona virüs vaka sayılarının artış sebebiyle anket yaptıklarını söyleyen Vali Ahmet Ümit, "Dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz. Yapmış olduğumuz anketlerde bu yüzde 92'ye tekabül ediyor. Yüzde 82 ile de ev ziyaretlerini görüyoruz" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte son günlerde hızla artan vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedbirlere sonuna kadar uyulması gerektiğini ifade eden Ümit, artışla ilgili anket çalışması yaptıklarını ve vaka artışlarının en büyük sebebinin il dışından gelenler ile ev ziyaretleri olduğunu söyledi. Korona virüsle mücadelede başarılı oldukları dönemlerin dışında zaman zaman virüsün kontrolden çıktığını belirten Ümit, "1 senedir koronayla hep birlikte mücadele ediyoruz. Çok başarılı süreçlerin olduğunu ifade edebilirim ama maalesef zaman zaman kontrolden çıktığını da görüyoruz. Son günlerde yine bir yükselme içinde olduğunu görüyoruz. Hem mutasyonda hem de koronoda bunu maalesef görüyoruz. Esas itibariyle 1 senedir hepimiz bu mücadelenin içinde yer alırken aynı zamanda bu mücadelenin özünde neler olduğunu hep beraber gördük. Tedbirlerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik şart" dedi.

"İl dışından gelenlere karşı tedbirli olmalıyız"

Bolu'da vaka artışlarıyla ilgili anket çalışmasında bulaşın en fazla il dışından gelenlerden ve ev ziyaretlerinden kaynaklandığını gördüklerini ifade eden Ümit, "İl dışından gelen misafirlerimize karşı son derece tedbirli olmamız gerekiyor. Bizim ricamız bu konuyu artık virüs kontrol altına alınıncaya kadar biraz askıya alınması. Hasretlere biraz yüreğe gömmek suretiyle tedbirleri o şekilde yönlendirilmesini istiyoruz. Dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz. Yapmış olduğumuz anketlerde bu yüzde 92'ye tekabül ediyor. Yüzde 82 ile de ev ziyaretlerini görüyoruz. Ev ziyaretlerini de askıya almamız gerekiyor. Kalabalık yerlerde gerekli temkini göstermemiz gerekiyor. Bazı tedbirler serbestleştirildi. Kontrollü normalleşmeye döndük. Bu artışlarda zaten ondan sonra meydana geldi. 1 Mart'a kadar her yer kapalıydı. Aynı yerlerin tekrar kapanmasını istemiyorsak hep beraber tedbirleri tam olarak uygulamamız gerekiyor. Şu sıra ilimizin seviyesinin yükselmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hepimizi rahatsız ediyor. İnşallah hep beraber bunu tekrar kontrol altına alacağız" diye konuştu.

50 binin üzerinde aşılama yapıldı

İl genelinde 50 binin üzerinde kişinin aşılandığını açıklayan Vali Ümit, "Aşıyla ilgili çalışmalarda ilimiz için 60 bin aşı takdir edildi. Bunun 50 binin üzerine aşılama gerçekleştirildi. 180 noktadaki aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 45 ekibimiz de köyleri gezerek sağlık ocaklarına gidemeyenlere evinde aşılama yapıyor" diye konuştu.

Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı
Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı
Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı
Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı

Koronavirüs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka artışının sebebini vali böyle açıkladı - Son Dakika


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