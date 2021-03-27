Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor - Son Dakika

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor

27.03.2021 09:19

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen "SMS" ile her gün bilgilendiriliyor.

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen "SMS" ile her gün bilgilendiriliyor.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile uyarılıyor. Kırıkkale Valiliği, korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, vaka artışının yüksek olduğu cadde ve sokak isimlerini vatandaşların cep telefonlarına mesajla gönderiyor. Mesajda, "Caddenizde/sokağınızda Covid vakalarında artış görülmüştür, evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, mahalle aralarında araçların hoparlörlerinden genel uyarıları yaptı. Denetimler, açık ve kapalı mekanlarda da aralıksız sürdürülüyor.

"Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz"

Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Zülkarneyn Kılıç, "İster istemez insan 'abi artış olmuş' diyecek kendine biraz daha çekici düzen verecek. Maske burnunun altındaysa üstüne çekecek. Camiye devamlı gelen cemaatimiz var. Seccadesiz gelir mesela. Ben buna karşıyım diyorum bu sefer bana değişik bakıyorlar. Bunun için duyarlı olmamız lazım. Halkın duyarlı olması lazım sağ olsun valimiz çalışıyor ama biraz da kendi içimizde olan bir şey. Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz buna da eminim. Temizlik konusunda biraz daha hassas olmamız lazım. Allah razı olsun belediyemiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor temizlik konusunda. Sıkıntımız olduğu zaman da sağ olsun birim müdürlerimiz sorunları gideriyor. Şu an için bir sıkıntımız yok" dedi.

"izler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz"

Vaka artışının olduğu 635. Sokakta ikamet eden Güven Gündüz ise, "Yaklaşık 2 gün önce telefonumuza mesaj geldi. Özellikle 635. Sokak Tepebaşı Mahallesi. Mesajda çok güzel uyarılar vardı. 'Ev ziyaretlerini iptal edin, ziyaretçi kabul etmeyin, ortak alanlardan uzak durun' diye benim çok takdir ettiğim bir mesaj oldu. Özellikle Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer beye ve İl Salgın Denetim ekiplerini tebrik ediyorum böyle mesajlar gönderdikleri için. Bizler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş"

Pandeminin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Gündüz, "Cadde ve sokaklarda artış olduğu anlamına gelen mesajlar geldi. Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş. Ama geçen hafta da Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de, vaka sayısı en az olan iller arasında girdik. Bu da sevindirici bir durum özellikle bölgesel renk dağılımında turuncu renkteyiz. İnşallah gayret edersek önce sarı sonra da maviyi hedefliyoruz. Tabi burada da biz vatandaşlara, apartman sakinlerine, mahalledeki insanlara çok büyük önemli görev düşüyor başaracağımıza inanıyorum. Her bireyin bu pandemiyi çok dikkate alması lazım. Özellikle de hijyen, mesafe, maske kurallarına uymamız lazım" şeklinde konuştu.

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor
Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor
Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor
Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor

Koronavirüs, Kırıkkale, Tepebaşı, SMS, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar 'SMS' ile bilgilendiriliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İdam cezası alan kadını kendi öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını kendi öz kızı infaz etti "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı
Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi         
10:45
Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı         
10:22
Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi         
10:03
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi         
01:52
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 10:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei