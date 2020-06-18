Vaka görülmeyen Beytüşşebap'a yüksek ateş nedeniyle alınmadı, testi pozitif çıktı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın bu zamana kadar koronavirüs vakası görülmeyen ilçesi Beytüşşebap'ta, denetimler sıklaştırıldı. 35 kilometre uzaklıktaki Faraşin Yaylası'ndan gelen kişi, ateşi yüksek çıkınca ilçeye alınmadı. Yapılan Covid-19 testi de pozitif çıkan kişinin, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını başladığından beri vaka tespit edilmeyen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından denetim ve önlemler artırıldı. Herkesin maskeyle sokağa çıktığı Beytüşşebap'a, 35 kilometre uzaklıktaki Faraşin Yaylası'ndan gelen kişi, ilçe girişindeki kontrolde ateşi yüksek çıkınca alınmadı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, koronavirüs tedavisine başlandı.

'SIKI TEDBİRLER ALIYORUZ'

Kaymakam İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan , esnafı ziyaret ederek, maske kullanmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı. Kaymakam Pendik, ilçe sınırında yaşanan bu vaka olayını anlattı ve Beytüşşebap'a almadıklarını söyledi. Pendik, " Cumhurbaşkanı 'mızın, Sağlık Bakanı'mızın ve Şırnak Vali'mizin talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın maske kullanımını sağlamak için esnafımızı ve çarşıdaki vatandaşlarımızı tedbirli olmaları konusunda uyardık. Kurum amirlerimizle beraber tüm iş yerlerini dolaştık. Sağ olsunlar Beytüşşebaplı vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Şırnak ilçeleri arasında sıfır vakanın olduğu ilçe burası. Bir vatandaşımız, Van 'dan, Faraşin Yaylası üzerinden ilçemize girmeye çalıştığı sırada ateşi ölçüldüğünde yüksek ateşli olduğu tespit edilmiş ve derhal karantinaya alınmıştır. Yapılan testler sonucunda bu vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Bu vatandaşımız ilçeye girmeden direkt sağlık çalışanlarımız aracılığıyla hastaneye götürülmüştür. Şimdilik ilçemizde vaka yok. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sıkı tedbirler alıyoruz" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan ise alınan tedbirler ve halkın sağduyulu yaklaşımı sayesinde kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.