Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor - Son Dakika

Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde, şu ana kadar koronavirüs vakasının görülmediği turizm cenneti Bozcaada'da kadınlar, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında, hayırseverlerin temin ettiği malzemeler ile gönüllü olarak çalışıp maske üretiyor.

Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde, şu ana kadar koronavirüs vakasının görülmediği turizm cenneti Bozcaada'da kadınlar, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında, hayırseverlerin temin ettiği malzemeler ile gönüllü olarak çalışıp maske üretiyor. Günde ortalama 600'e yakın maske üreten kadınların hedefi, toplamda 16 bin maske yapmak. Üretilen maskeler, kaymakamlık kanalıyla ada halkına ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bozcaada Kaymakamlığı, adadaki hayırseverlerin temin ettiği malzemelerle koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmek için proje hazırladı. Bu kapsamda, mücadeleye destek olmak isteyen kadınlar, gönüllü olarak maske dikmeye başladı. Miskin Atölye'de Dikiş- Nakış ve Modelistik Eğitmeni Gülcan Güzel ile birlikte şu ana kadar 2 bin maskenin üretildiği adada, günde yaklaşık 600 maske üreten kadınların hedefi toplamda 16 bin maske yapmak. Kadınlar üretim sırasında sosyal mesafeye uygun olarak dikim yapmak için atölye dışında evlerinde de projeyi sürdürüyor. Üretilen maskeler sterilize edildikten sonra Kaymakamlığa gönderiliyor. Ardından maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kaymakamlığın başlattığı sosyal proje sayesinde ada halkının tüm maske ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor.

'BUGÜNE KADAR 2 BİN MASKE ÜRETİLDİ, HEDEF 16 BİN'

Maske üretimi için Bozcaada Kaymakamlığı olarak adım attıklarını belirten Kaymakam İbrahim Gültekin, "Bu konuda bize sağ olsun destek olan özel kuruluşlardan malzeme temin ettik. Bozcaadalı kadınlarımız da gönüllü olarak bu projeyi sahiplendi ve destek oldular. Malzeme temininin ardından üretime başladık. Bugüne kadar da yaklaşık 2 bin kadar maske üretildi. Bu maskeleri de biz eczanemiz, kamu kurumlarımız ve marketlerimiz vasıtası ile adalı vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Toplamda yaklaşık 16 bin maske üretilmesi hedefleniyor. Bize malzeme ve üretim konusunda destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'HER GÜN 500-600 MASKE ÇIKARIYORUZ'

Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde Dikiş-Nakış ve Modelistlik Eğitmeni Gülcan Güzel ise, "Kaymakamımızın ricası ile gönüllü olarak çalışıyoruz. Bozcaada için yapıyoruz. Ekibimiz sadece burada gözükenler değil, 15 adalı kadın da evinde dikiyor. Her gün 500- 600 tane maske çıkarabiliyoruz. Biz üretilen maskeleri Halk Eğitim Merkezi'ne gönderiyoruz, oradan steril olması için Bozcaada Sağlık Merkezi'ne gidiyor. Steril edilip, Kaymakamlığa gönderiliyor" diye konuştu.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Maske üretimi için gönüllü olarak çalışan ev kadını Uğur Güler, "Çalışmalar yoğun gidiyor. İlk başlarda 3 kişi başladık. Sonrasında evde çalışanlar arttı. Herkes gönüllü olarak çalışıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Koronavirüs ile mücadele günlerinde bir faydamız, katkımız olsun diye buradayız. İnşallah koronavirüs salgını ülkemiz ve dünyada bir an önce son bulur" dedi.

Nefes darlığı nedeniyle atölye yerine dikiş makinesini ile kendi işletmesinde çalışan ev hanımı Ümmühan Ulaş ise, maske üretimi işini gönüllü olarak ve severek yaptığını belirterek, "Adada alınan önlemlerden memnunuz. İnşallah bu koronavirüs belasından bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu yıl ise mayıs ayına girilmesine rağmen adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında açılmadı. İlçedeki yöneticilerin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.


Koronavirüs, Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:21 Kaynak: DHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor         
16:48
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor         
16:31
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı         
16:19
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim         
16:13
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü         
15:47
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum         
15:46
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu         
15:40
65 yaş üstüne 65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler         
15:27
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek         
15:15
Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor         
15:01
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı         
14:45
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı         
14:22
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz         
14:12
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu         
13:54
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var         
13:41
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor         
13:38
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş         
13:29
Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı         
13:28
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı         
13:20
TFF Sağlık Kurulu, TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı         
12:54
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor         
12:48
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım         
12:46
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor         
12:26
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım         
12:15
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor         
12:02
Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 17:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]