Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede - Son Dakika
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Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede

28.02.2022 15:47
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka yoğunluğu 1961,64 olan Amasya haritada zirvede yer aldı. Vaka yoğunluğu İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 il ise şöyle sıralandı: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

(Murat Çelik/ İHA)

Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede - Son Dakika


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