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VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE - Son Dakika

VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE

11.09.2021 15:19

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il, yine Rize oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il, yine Rize oldu. Vatandaşlar, vakaların düşmesi için kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il, geçen hafta olduğu gibi yine Rize oldu. Rize'de önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 653,10'a yükseldi. Vaka değişim oranında yüzde 6,34'lük artış görülen kentte, maske kullanım oranının azaldığı, düğün, cenaze, nişan gibi toplu buluşmaların da vaka artışına neden olduğu ifade edildi.

Yüzde 83,90'lık aşılama oranına ulaşan kentte vatandaşlar, vakaların düşmesi için kurallara uyulması çağrısında bulundu.

'DİKKAT ETMİYORUZ'

Dikkat edilmediği için vakaların arttığını söyleyen Sonnur İpek, "Düğünler, cenazeler kimse mesafeye uymuyor. Ölen ölene, kalan kalana Allah'a kaldı işimiz? dedi.

Hamdi Özbek ise, 'Kimse dikkat etmiyor, maske takmıyor, aşılarını olmuyor. Ben 66 yaşında bir yaşlıyım üçüncü doz aşımı da oldum. Dördüncü olursa dördüncü aşımı da olurum. Ben hastayım, rahatsızım ama pandemiden dolayı hastaneye gidemiyorum. Hastaneler doldu, taştı. Buraya gelirken toplu taşıma aracıyla geldim. Kimin aşılı, kimin aşısız olduğunu bilmiyorum. Bu durum hayatımızın her kesintinde aynı. Herkes aşılarını olmalı" diye konuştu.

Beyazıt Kuyumcuoğlu da, 'Vakaların artması toplumun sorunu. Üzerimize düşen görevleri vatandaş olarak yapmamız lazım. Sağlık Bakanı her gün gereken her şeyi söylüyor. Bizler de toplumun bireyi olarak üzerimize düşeni yaparsak bu sorun ortadan kalkar" dedi.

İnsanların dikkatsiz davrandığını söyleyen Mahbube Topçu, "İnsanlar aşıya güvenerek dikkat etmiyor. Bu da vakaların yükselmesine sebep oluyor. Aşı önemli ama teması ve birbirimize mesafeyi korumamız gerekiyor. Buna dikkat etmiyoruz. Rize ilinde özgüven çok fazla. Benim babam 3 aşısını olmasına rağmen şu anda 22 gündür yoğun bakımda yatıyor. Bunun sebebi insanların dikkat etmemesi. Tedbir çok az. Rize'de göç çok fazla oluyor. Sirkülasyonu kesmediğimiz sürece bunu önleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE
VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE
VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE
VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ; NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKA YİNE RİZE'DE - Son Dakika
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