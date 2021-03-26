Vaka oranı en yüksek ikinci il Giresun sıkı tedbirlerle "mavi" kategoriyi hedefliyor - Son Dakika

Vaka oranı en yüksek ikinci il Giresun sıkı tedbirlerle "mavi" kategoriyi hedefliyor

26.03.2021 11:17
Vaka oranı en yüksek ikinci il Giresun sıkı tedbirlerle

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, 100 binde 356,35 vaka sayısıyla Türkiye'de ikinci sırada yer alan Giresun'da, "mavi" kategoriye ulaşmak için sıkı önlemler alınıyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, 100 binde 356,35 vaka sayısıyla Türkiye'de ikinci sırada yer alan Giresun'da, "mavi" kategoriye ulaşmak için sıkı önlemler alınıyor.

Kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının azaltılması için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı ek tedbirler kapsamında, Atatürk Meydanı, Gazi, Cemal Gürsel ve Fatih caddeleri ile 100 metrekarenin üzerindeki iş yerlerine girişlere HES kodu kontrollerinin ardından izin veriliyor.

Karantinada bulunan pozitif ve temaslılar, evlerinde sıkı şekilde denetlenirken vakaların artmasında etkin rol oynayan ev ziyaretleri, gün, taziye gibi toplu etkinlikler yasaklandı.

Sağlık ve Emniyet müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili kurumların görevlilerinden oluşan filyasyon ekiplerinin de sayısı artırıldı.

Kovid-19 vakalarının görüldüğü yerleşim yerleri hızla karantinaya alınırken, buralarda giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Sağlık Müdürlüğünün aşılama çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar Giresun'da, 121 bin dozun üzerinde aşı uygulandı.

Vali Enver Ünlü, AA muhabirine, yaklaşık 2-3 haftadır vaka sayılarında yatay bir seyir izlediklerini ancak tüm tedbirlere rağmen henüz düşüremediklerini belirterek, mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Giresun'un aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Ünlü, "65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve sağlık çalışanlarımızı çok büyük oranda aşıladık. Yeni gelecek aşılarla 60 ila 65 yaş arasındaki vatandaşlarımızı da aşılayacağız." dedi.

"Çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz"

Ünlü, ilkbaharın yaklaştığını, bölgede tarımsal faaliyetlerde artış olacağını ifade ederek, "Şehirler arası yolculuklar, ziyaretler artacak. Çay tarımı başlayacak, arkasından diğer tarımsal faaliyetler. Yaz mevsimiyle hareketlilik daha da artacak. Bu bakımdan çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

Giresunluların konulan kurallara uyduklarını dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bir süre daha kurallara uymasıyla inşallah yatay seyir izleyen vaka sayılarının önümüzdeki dönemde düşüşe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Ben ümitliyim. Vatandaşlarımız da ümitlerini kaybetmesinler. Bu süreçte bize destek versinler. Bunun üstesinden hep beraber geleceğiz inşallah. Çok yakın bir tarihte maviye döneceğimizi ümit ediyorum."

Ünlü, vatandaşlara, kurallara uymaları, kalabalık ortamlara girmemeleri ve ziyaretlerde bulunmamaları uyarısında da bulundu.

Hıfzıssıhha Kurulu, Türkiye, Giresun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka oranı en yüksek ikinci il Giresun sıkı tedbirlerle 'mavi' kategoriyi hedefliyor - Son Dakika


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