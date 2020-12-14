Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi - Son Dakika

Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi

14.12.2020 08:22
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranının 1 haftada 2 katına çıktığını söyledi. Kırmızı listeye giren kentteki vaka artışlarında ev ziyaretlerinin etkili olduğu söylenirken, banklarda oturmak bile yasaklandı. Filyasyon ekiplerinin gece-gündüz çalıştığı kentte caddelere bile denetleme getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada şehirdeki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi.

EV ZİYARETLERİ ETKİLİ

Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti

Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi

FİLYASYON EKİPLERİ HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYOR

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı. Salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet veremeye devam ediyor.

CADDE GİRİŞLERİ SINIRLANDIRILDI

Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor.

BANKLARA OTURMAK YASAK

Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı. Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı.

Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi

YATAK KAPASİTELERİ ARTIRILDI

Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti. Alınan tedbirlerin etkisinin ilerleyen günlerde iyi yönde tabloya yansıması bekleniyor.

Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi

Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi - Son Dakika


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