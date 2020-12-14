Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm - Son Dakika

Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm

14.12.2020 10:12
Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm, System.String[]

Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm VAKA oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı.

Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm

VAKA oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı. Banklara oturmanın yasaklandığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildiği kentte filyasyon ekiplerinin sayısı 550'ye çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi de artırılarak 30'a tamamlandı. Turizm kenti Antalya, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından, aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi. Yaz aylarında yönetilebilir seviyelerle geçirilen salgının hızı, kış mevsimiyle birlikte arttı.EV ZİYARETLERİ, GEZMELER VAKALARI ARTIRDIKoronavirüsün artışa geçtiği iller arasında son sıralarda yer alan kentte kış mevsimiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı. Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti.VAKA ORANI 1 HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı. Salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet veremeye devam ediyor.BANKLAR YASAKLANDI, CADDELERE GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı.Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti.

Alınan tedbirlerin etkisinin ilerleyen günlerde iyi yönde tabloya yansıması bekleniyor.


Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm - Son Dakika


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